Robo en Corrientes: atrapan a los sospechosos y recuperaron divisas extranjeras

La Policía de Corrientes informó que este domingo detuvo a dos personas, quienes momentos antes habían irrumpido en un domicilio de ciudad capital, robando dinero en efectivo de moneda extranjera.

Personal de la Comisaría Seccional II y del grupo GIR frustró un robo en una vivienda de calle Dr. Carrillo al 936 cuyo propietario estaba de viaje.

Dos hombres fueron aprehendidos y se secuestraron billetes en dólares, euros y efectos de valor sustraídos.

El procedimiento y aprehensión en el domicilio

La rápida respuesta policial tras el alerta del 911 permitió controlar el ilícito en plena madrugada.

Cerca de 02:30 de este domingo, móviles de la jurisdicción y del GIR acudieron a domicilio de calle Dr. Carrillo 936, donde se constató un ingreso no autorizado.

Al ingresar con colaboración vecinal, los uniformados sorprendieron tendido en el suelo a Martín Ramón R., de 43años, quien intentaba ocultarse dentro de la propiedad.

Más tarde se hizo presente en la seccional Lucas Damián C., quien confirmó que el inmueble pertenece a su padre, Oscar Aníbal C., ausente por motivos de viaje.

Detención del segundo implicado y secuestro de divisas

El despliegue territorial permitió interceptar al cómplice que había logrado escapar del lugar.

Mediante rastrillaje en las inmediaciones, efectivos policiales interceptaron en calle Lavalle, entre Blas Parera y Héroes Civiles, a Gustavo Fabián L., de 26 años.

En el palpado preventivo, el individuo llevaba consigo 50 billetes de 100 dólares estadounidenses, 6 billetes de 50 euros, billetes en reales y pesos cubanos, 14 monedas extranjeras, un reloj marca Citizen y un teléfono celular Motorola.

Los dos imputados quedaron alojados en la dependencia policial a disposición del magistrado interviniente, Dr. Jorge Antonio Casarotto, bajo la carátula de robo simple en grado de tentativa.