Corrientes: atraparon a ladrones con alarma destruida, gas pimienta y un inhibidor

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a tres personas en la ciudad Capital, quienes fueron sorprendidos momentos despues de haber irrumpido en un domicilio.

Efectivos de la Comisaría VIII Urbana detuvieron a tres hombres que habían ingresado a robar en una vivienda del barrio Laguna Seca.

Los sospechosos destruyeron el sistema de alarma y fueron sorprendidos gracias al aviso de un vecino.

El alerta vecinal y el ingreso de los uniformados

La intervención policial se desencadenó en plena madrugada a partir de la colaboración ciudadana. Cerca de las 03:15 del domingo, un móvil que realizaba tareas de recorrida fue alertado por un transeúnte que advirtió sobre tres sujetos que ingresaron a la casa 9 de las 200 viviendas, ubicada en una peatonal interna, abriendo la puerta con un manojo de llaves.

Los efectivos se acercaron al lugar en cuestión y al no obtener respuestas tras golpear las puertas, convocaron a Guillermo V., hijo de la propietaria, quien facilitó el ingreso con su juego de llaves.

De esta manera ingresaron al domicilio y sorprendieron a uno de los hombres en un dormitorio y a los otros dos en el sector del comedor.

Elementos secuestrados y directivas judiciales

El operativo constató graves daños materiales en el inmueble y derivó en la inmediata aprehensión de los implicados.

En el lugar se halló una alarma totalmente destruida, habitaciones revueltas, un cuchillo tipo Tramontina, un gas pimienta, teléfonos celulares y un aparato inhibidor de señales.

Los sujetos fueron identificados como Ismael Iván M. de 48 años, Daniel Ángel B. de 40 y Jorge Daniel Sebastián G. de 39.

Sobre el caso, tomó conocimiento el fiscal en turno, Dr. Jorge Antonio Casarotto, quien ordenó el inicio de actuaciones de oficio por supuesta violación de domicilio y la continuidad de las diligencias investigativas.