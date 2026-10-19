La Policía incautó más de 27 kilos de droga valuados en $127 millones en Corrientes

En el marco de un operativo contra el narcomenudeo y el crimen organizado, la Policía de Corrientes ejecutó un allanamiento en una finca ubicada en el barrio Industrial de la localidad de Mocoretá, donde logró secuestrar 26,504 kilogramos de marihuana y 1,086 kilogramo de cocaína.

El avalúo total de las sustancias estupefacientes e insumos incautados fue estimado en $127.134.104.

El procedimiento permitió el hallazgo de 43 envoltorios rectangulares compactados tipo "ladrillo" cubiertos con cinta de embalar marrón, junto a un paquete de idénticas características envuelto en material blanco.

En el mismo inmueble, los efectivos secuestraron nueve teléfonos celulares, una computadora portátil notebook y una balanza digital de precisión utilizada para el fraccionamiento.

Pruebas de campo e investigación judicial

Especialistas en drogas realizaron en el lugar las pruebas narcotest orientativas, confirmando el peso y la naturaleza de los estupefacientes incautados durante el registro del inmueble.

Las actuaciones judiciales se tramitan bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFIC) de Mocoretá, conducida por el fiscal Bruno Monzón, con la intervención del Juzgado de Garantías de la ciudad de Monte Caseros, a cargo del juez Eduardo Alegre.

El dispositivo de seguridad requirió el trabajo coordinado entre la Comisaría Primera de Mocoretá, la Sección de Investigación Criminal de dicha jurisdicción y personal de la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatiá.