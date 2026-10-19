Un demorado y una falsa versión: qué se sabe de la desaparición de Nancy Godoy

La búsqueda de la docente desaparecida en Esquina, Nancy Godoy, no se detiene y cobró relevancia tras el gran despliegue de recursos por parte de la Policía de Corrientes para realizar rastrillajes.

El fiscal a cargo de la causa, Javier Mosquera, dirige la investigación para dar con el paradero de la mujer y brindó detalles sobre los avances que reconstruyen los últimos movimientos de Godoy antes de desaparecer.

Reconstrucción del recorrido de Nancy

El fiscal comentó que estuvo en terreno y realizó el recorrido que la docente hacía camino a la escuela rural donde trabaja. "Todo inicia el mismo día 15 -cuando el hijo de Godoy hizo la denuncia- yo mandé el perito a cargo de la Unidad Fiscal", y agregó que "es un territorio concretamente inhóspito y hostil", el lugar que se recorrió.

"He estado en la zona", comentó Mosquera y detalló que "me fui en caballo, cruzando bañados, malezales, con agua hasta un metro y medio hasta llegar a la escuela", con el objetivo de reconstruir los pasos de la mujer para llegar a su lugar de trabajo.

Para ir hasta la escuela, Nancy cruzaba un campo privado acompañada de la dueña del mismo, desde allí subía a lomo de caballo y atravesaba el campo junto a otra persona cercana a la escuela. El fiscal explicó a radio Sudamericana que desde el predio privado, a la docente le tomaba llegar a la escuela "casi dos horas a caballo, sumado a la estancia".

Mosquera detalló que la docente "iba el lunes a la escuela y se quedaba toda la semana para retornar de la misma manera", pero dejó un detalle que cambió todo, pues "el día viernes hubo mal tiempo, podría no haber hecho el mismo trayecto".

Última comunicación y avistamiento de la docente

La investigación llegó hasta la escuela donde trabaja Nancy, a lo que el fiscal aclaró que "no había un desorden que llame la atención" y que incluso se la vio en la escuela.

Por otro lado, se confirmó que la última comunicación con la desaparecida fue con su hijo, quien fue el encargado de realizar la denuncia tras no volver a saber de ella, "el 7 de octubre a las 20:45".

La estancia de la docente durante la semana también fue corroborada debido a que había pedido prestado un cargador de celular "justamente a la mujer que la traslada desde la estancia a caballo", comentó el fiscal, y agregó que este elemento fue recuperado por su propietaria el viernes.

Detenidos, investigación e hipótesis

Mosquera habló sobre los puesteros que fueron detenidos y detalló que "se estuvo entrevistando a determinadas personas, testigos y peones", y agregó que "se fueron barajando distintas teorías e hipótesis".

Sobre las detenciones realizadas el viernes pasado, Mosquera aclaró que "había inicialmente dos personas demoradas por seguridad pública pero que recuperaron la libertad el sábado", y agregó que actualmente hay un nuevo detenido que declaró "lo que habría ocurrido, que le pasó a la maestra concretamente".

El fiscal dijo al respecto que él mismo volvió a la escuela para corroborar la información que le aportaron, cayendo de inmediato la declaración al no poder comprobarse nada.

Sobre esta misma persona detenida, Mosquera habló sobre la investigación que se realiza en relación. "En la mañana del sábado se hicieron allanamientos en su vivienda buscando elementos de la maestra pero no hay nada, solamente se encontraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojas. Se mandó al Instituto Médico Forense para corroborar si es sangre humana y determinar el grupo y factor para una posterior prueba de ADN", sostuvo sobre los elementos secuestrados.

En tanto se realizan las pericias correspondientes, personal de la Policía mantiene activa la búsqueda de la docente.