Corrientes: murió un joven tras perder el control de su moto y chocar contra una palmera

Un joven de 23 años murió este lunes tras protagonizar un siniestro vial en la ciudad de Corrientes.

El hecho ocurrió pasadas las 5 de la mañana en la intersección de las avenidas Independencia y Chacabuco.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el joven, de apellido Romero, circulaba a bordo de una motocicleta Kawasaki Z400 cuando, por causas que todavía se investigan, perdió el control del rodado y terminó impactando contra una palmera.

Como consecuencia del fuerte impacto, sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

Tras el siniestro se realizaron las diligencias correspondientes con intervención de la unidad fiscal en turno.

En tanto, efectivos de la Comisaría Décimo Novena Urbana continúan con las actuaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.