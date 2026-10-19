Hallaron los cuerpos de los dos peones desaparecidos en Bella Vista

La Policía de Corrientes confirmó este lunes que hallaron los cuerpos de los dos peones que habían desaparecido mientras realizaban tareas rurales en una isla cercana a Bella Vista.

Las víctimas, identificadas como Ledesma y Salazar, eran buscadas desde el viernes, cuando fueron vistos por última vez mientras trabajaban en la zona de la isla Ibirapitá, afectada por la creciente de los ríos.

Según las primeras informaciones, durante la mañana del domingo los equipos de búsqueda encontraron primero a los caballos que utilizaban los trabajadores y posteriormente localizaron el cuerpo de Salazar.

Horas más tarde, durante la tarde, buzos tácticos encontraron el cuerpo de Ledesma, completando el operativo de búsqueda.

Qué habría ocurrido

De acuerdo con las versiones preliminares, los dos hombres se encontraban a caballo realizando tareas para trasladar ganado y ponerlo a resguardo por el avance del agua.

En esas circunstancias, habrían llegado hasta una zona próxima a una laguna interna de la isla, donde intentaron retirar una pantalla solar instalada en la costa debido al avance de la creciente.

Según las primeras reconstrucciones, ambos habrían perdido pie mientras estaban en el agua y desaparecieron de la superficie. En el sector también había sido encontrado previamente un caballo muerto por ahogamiento.

El operativo contó con la participación de efectivos de Prefectura Naval Argentina, la Policía Rural de Bella Vista, integrantes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, personal de la Comisaría Segunda y buzos tácticos.

El hallazgo se produjo en medio de la crecida que afecta a distintos sectores de Corrientes, particularmente en zonas de islas y áreas ribereñas, donde el avance del agua generó importantes complicaciones y obligó a desplegar operativos de asistencia y prevención.