La Justicia de Corrientes ordenó no difundir contenidos que permitan identificar a un niño vinculado con un caso reciente. La medida busca proteger los derechos a la intimidad, la dignidad y la imagen ante la circulación de material en internet.

La resolución del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 1 de Corrientes fue dictada por la magistrada Nora Chaves Caballero.

Protección del menor

El tribunal dispuso que medios provinciales y nacionales se abstengan de publicar, reproducir o compartir imágenes, videos, audios, datos o cualquier contenido que permita identificar al niño. La prohibición alcanza a sitios web, blogs, foros, redes sociales y todas las plataformas digitales.

Además, se exigió eliminar el material que circula por internet referido al menor.

Los fundamentos de la medida

La resolución cita leyes que protegen la identidad, la dignidad y la propia imagen de menores de edad. También menciona a la Convención sobre los Derechos del Niño para referirse a la protección de la vida privada.

Ante esto, el juzgado sostuvo que la intervención estatal debe ser “proactiva y eficaz”, con el interés superior del niño como eje. La medida apunta especialmente a evitar los riesgos derivados de la difusión de información personal en redes sociales.



