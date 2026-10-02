Investigan si policías de Santo Tomé liberaban a detenidos para cometer robos

Un escándalo institucional salpica a la Unidad Regional Quinta de Santo Tomé, donde la Justicia provincial, la Fiscalía de instrucción y las áreas de asuntos internos de la Policía de Corrientes investigan la presunta complicidad de dos efectivos uniformados en un asalto perpetrado contra una sucursal de la red Pago Fácil.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, la hipótesis central sostiene que los dos agentes policiales habrían facilitado la salida irregular de dos personas privadas de su libertad para que ejecutaran el atraco y, posterior a la consumación del delito, les habrían permitido reingresar a sus celdas sin dejar registros en la dependencia.

Allanamientos y diligencias judiciales en curso

En el marco de las actuaciones judiciales dispuestas por el fuero penal, los investigadores llevan adelante una serie de allanamientos y medidas de prueba tendientes a recolectar elementos de convicción.

Las sospechas principales apuntan de manera directa hacia la responsabilidad funcional de dos integrantes de la fuerza de seguridad correntina, según detalló el portal Urgente Santo Tomé.

Riesgo institucional e investigación sumaria

El avance del expediente busca determinar el grado de viabilidad técnica de la hipótesis acusatoria, la eventual falsificación de libros de guardia y la comisión de delitos conexos como facilitación de evasión, incumplimiento de los deberes de funcionario público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Desde la cúpula policial y el Ministerio de Seguridad indicaron que se iniciaron las actuaciones sumarias internas correspondientes para determinar la continuidad o suspensión preventiva del personal involucrado mientras se esperan novedades procesales definitivas en las próximas horas.