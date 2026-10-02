Corrientes: condenaron a 12 años de prisión a un hombre en Bella Vista por abuso sexual infantil

La Jusiticia de Corrientes condenó a un hombre a la pena de 12 años de prisión efectiva tras ser hallado culpable del delito de abuso sexual en perjuicio de las dos hijas de quien era su pareja, hechos perpetrados en la ciudad de Bella Vista entre los años 2015 y 2017 cuando las víctimas tenían 6 y 7 años.

El proceso judicial penal avanzó a partir de la detección y contención brindada por docentes de un colegio secundario local en mayo de 2023, ámbito en el cual una de las adolescentes relató las agresiones sufridas.

Con esos elementos iniciales, el fiscal de la causa, Sergio Freitag, inició las actuaciones de oficio y formuló la acusación que derivó en el juicio oral.

El rol de la comunidad educativa y los testimonios de develación

Durante los alegatos finales, la fiscalía puso de relieve la actuación de la maestra de lengua y los directivos del establecimiento educativo para propiciar un entorno seguro que permitiera el testimonio de la alumna. "En una oficina de la dirección contó que estaba mal, que tenía problemas en la casa. Dijo que fue víctima de su padrastro", detalló el fiscal Sergio Freitag al reconstruir la noticia criminal.

Asimismo, la madre de las víctimas prestó declaración en el debate, donde expuso las amenazas de muerte que el condenado profería a una de las niñas para evitar que denunciaran los hechos, situación que impactó en su rendimiento escolar y bienestar emocional durante años.

Peritajes psicológicos e informes multidisciplinarios

Las pruebas testimoniales fueron complementadas con las evaluaciones técnicas elaboradas por el Cuerpo de Psicología Forense. En ese sentido, el licenciado José Fernando Zuiani confirmó la presencia de indicadores traumáticos compatibles con abuso sexual infantil, descartando fabulaciones o tendencias mitómanas en el relato de las menores.

El expediente sumó además los informes técnicos del Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Bella Vista, elaborado por Micaela Sandoval, junto a las pericias realizadas por el criminalista Enzo Quiróz, del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), y las actuaciones policiales del sargento Hugo González, elementos probatorios evaluados de manera unánime por los magistrados Ana Del Carmen Figueredo, Darío Ortiz y Oscar Dubrez.