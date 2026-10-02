Sentencia firme para un exarquero por una estafa piramidal de 100 mil dólares en Goya

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes declaró inoficioso el recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristian Sebastián Dening, condenado a cinco años de prisión por estafa continuada a pequeños ahorristas por 100.000 dólares.



En octubre del 2025 fue hallado culpable de estafas en la modalidad de delito continuado por el doctor Ricardo Diego Carbajal juez de Juicio Unipersonal y del Tribunal de Juicio de Goya.



Cristian Dening era conocido en esa ciudad, y el ambiente deportivo, como un xearquero que defendió la camiseta del centenario Club Huracán.



Cabe señalar que la defensa había recurrido una resolución anterior del STJ, +organo que ya rechazó un recurso de casación y confirmó la condena en juicio impuesta a Dening.



En su presentación, el defensor oficial Fernando Andrés Buffil sostuvo que la sentencia había vulnerado las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y el derecho a recurrir una condena ante un tribunal superior. También cuestionó la valoración de la prueba y afirmó que no se había demostrado de manera suficiente la autoría de Dening.



Intentó echar por tierra las acusasión de la existencia de un supuesto esquema de estafa piramidal, el origen de determinados bienes atribuidos a Dening y la documentación relacionada con las entregas de dinero realizadas por los damnificados.

STJ





Sin embargo, el STJ consideró que, aunque la presentación cumplía inicialmente con los requisitos formales, no tenía la fundamentación necesaria para habilitar la instancia extraordinaria federal.



Los jueces señalaron que la defensa invocó garantías constitucionales, pero no logró demostrar de manera concreta una cuestión federal directa e inmediata relacionada con la sentencia cuestionada. Según el fallo, los planteos apuntaban principalmente a volver a discutir cuestiones de hechos, pruebas y derecho común que ya habían sido analizadas durante el proceso.



El tribunal también sostuvo que la simple invocación de garantías constitucionales no resulta suficiente para habilitar un recurso extraordinario. Finalmente, el Superior Tribunal resolvió “declarar inoficioso” el Recurso Extraordinario Federal interpuesto y ordenó registrar y notificar la decisió.

Juez natural





Cuando el juez natural explicó su fallo, hizo hincapié en “la cantidad de hechos cometidos por Dening y la modalidad del engaño”. “El impacto social de este tipo de delitos no solo afecta al patrimonio de las víctimas, sino también a su entorno familiar. En el caso, la afectación alcanzó al círculo de confianza directo, incluso a amigos de toda la vida”, sostuvo Carbajal.



En 2021 el exarquero comenzó a promocionarse en redes sociales como “CEO y fundador de Tradeking, trader, master en comercio internacional, asesor de inversiones, educación, análisis técnico de acciones y activos”.



Tras apropiarse de alrededor de 100.000 dólares, Dening cerró las oficinas y desapareció de la ciudad. Primero se radicó en la ciudad de Charata, en Chaco, y luego viajó a España, donde residió desde mediados de 2022 hasta que en noviembre del 2025 fue intimado a retornar para enfrentar el juicio.