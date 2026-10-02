Santo Tomé: indagan a la guardia policial por liberar presos para salir a robar

La declaración de una persona alojada en la alcaidía de la Unidad Regional V de Santo Tomé, vinculado al millonario robo a un rapipago de esa ciudad a mediados de septiembre, sacudió a la Policía, al afirmar que hubo connivencia para que liberen presos para cometer ese delito donde se alzaron con unos $5 millones.



Cabe señalar que durante la investigación, se recuperó más de 2 millones y medio de pesos en un allanamiento en el barrio Escalada donde apresaron a una persona.



Ahora el escándalo estalló con el testimonio de un preso en sede de la Fiscalía de Investigación habría acusado que la guardia policial liberó la salida transitoria de personas alojadas en esas celdas para perpetrar el delito que se produjo el miércoles 16 de septiembre con una modalidad llamativa.



Un empleado del rapipago denunció que delincuentes encapuchados y armados lo sorprendieron en su domicilio cerca del barrio Ferial donde se apoderaron de las llaves del local y los códigos de la caja fuerte, con lo cual entraron al comercio de donde se llevaron sin inconvenientes la millonaria suma.

Asuntos internos





La Jefatura de Policía movilizó a Asuntos Internos en búsqueda del esclarecimiento de lo sucedido, a la par de las actuaciones judiciales que acelera el Ministerio Público.



Por lo que pudo saberse, el preso había mencionado una supuesta relación sentimental de uno de los detenidos con un personal femenino como disparador de las supuestas salidas.



Además, habían llamado a declarar a los policías que quienes formaban parte la guardia en la cuestionada jornada, se revisaron los libros y avanzaron con la recolección de otras evidencias.



Cabe señalar que la unidad regional está en un lugar estratégico donde los movimientos no pasan inadvertidos para las cámaras de seguridad que rodean el edificio y garantizan tener acceso las 24 horas de los hechos.



En tal sentido, hay edificios importantes como el Banco Nación, estudios jurídicos, bazares, farmacia, otros comercios y hasta un domo de la Municipalidad de Santo Tomé.