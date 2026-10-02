Golpe al narcomenudeo en Corrientes: cayeron cuatro "kioscos" de droga en simultáneo

Una investigación criminal de varias semanas culminó en las últimas horas con un golpe al narcotráfico en la localidad de Sauce, donde habían desplegado tareas de inteligencia que confirmaban la venta de estupefacientes al menudeo. En tal sentido desarticularon de manera simultánea cuatro "kioscos" de droga y detuvieron a cinco personas.



El procedimiento fue el resultado de informes elevados por los investigadores al fiscal Dr. Oscar Cañete, quien solicitó formalmente las órdenes al juzgado local. El operativo, ejecutado de manera coordinada, estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal (D.I.C.), el Grupo táctico GTO y la División Canes, todos dependientes de la Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá.





Según informaron fuentes policiales, los cuatro allanamientos arrojaron resultados positivos y permitieron desbaratar puntos clave de comercialización.



En el primer domicilio, se secuestraron 107 gramos de cocaína, confirmados mediante test orientativo, dinero en efectivo, una balanza de precisión y teléfonos celulares y además fue detenido un hombre mayor de edad.



En el segundo allanamiento incautaron 800 gramos de cogollos de marihuana y 528 gramos de marihuana prensada, dinero, otra balanza y se procedió a la detención de otro sospechoso.





En la tercera casa se decomisaron 59 gramos de cocaína y 59 gramos de marihuana, dos motocicletas una de 110cc y otra de 150cc, un vehículo tipo Jeep, cascos de seguridad y dinero, donde fue detenido otro hombre.



En el cuarto domicilio, hallaron varias "bochitas" de cocaína y marihuana, dinero, celulares, una balanza, una motocicleta de 150cc y cuatro armas de fuego de mano. El procedimiento culminó con el arresto de dos hombres en ese lugar.





El megaoperativo contó con la supervisión en el terreno del propio fiscal Cañete, del director de la Unidad Regional, comisario mayor Ramón Lima, y del Jefe de la División de Investigaciones, comisario inspector Roberto Ayala.



Los cinco detenidos fueron trasladados y alojados en la Comisaría Primera de Curuzú Cuatiá, donde quedaron a disposición del magistrado interviniente. Por su parte, la totalidad de los elementos secuestrados, incluidos los vehículos y las armas, fueron depositados en la sede de la D.I.C. de esa misma ciudad para continuar con las pericias correspondientes.