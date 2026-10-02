Corrientes: arrebatador escapó a contramano, chocó de frente y terminó detenido

Un impactante siniestro vial terminó con la captura de un conocido delincuente en la capital correntina, luego que efectivos de la Comisaría Segunda Urbana, en conjunto con otras dependencias policiales, se encontraban desplegando un operativo de control vehicular y prevención cuando divisaron al conductor de una motocicleta en actitud sospechosa.



Al notar la presencia de los uniformados, el motociclista aceleró para evadir el dispositivo policial y en su desesperada fuga, ingresó a una calle transitando en sentido contrario a la circulación, lo que desató momentos de extrema tensión en la zona.



La peligrosa maniobra terminó de la peor manera para el fugitivo: a las pocas cuadras, impactó de frente contra un automóvil que circulaba correctamente por su carril.



Tras el fuerte choque, los policías redujeron de inmediato al conductor, un joven de 28 años de edad y al revisar sus pertenencias, descubrieron elementos de valor que habrían sido sustraídos momentos antes bajo la modalidad de arrebato.



Debido a las lesiones sufridas por el impacto, el sospechoso fue trasladado en ambulancia al Hospital Escuela bajo custodia policial. Una vez que reciba el alta médica, quedará formalmente a disposición de la unidad Fiscal en turno.