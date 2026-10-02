Corrientes: destrozaron vidrios de una ferretería para robar y cayeron a las pocas horas

Una banda integrada por tres delincuentes protagonizó un violento robo bajo la modalidad de "escrache" en un comercio de la capital correntina. El dueño del local, Juan Ignacio Prieto, denunció que el hecho ocurrió en horas de la madrugada en su ferretería "Electriferr", ubicada en las inmediaciones de la calle Pirovano del barrio Laguna Seca.



Según el registro de las cámaras de seguridad internas del negocio, dos hombres y una mujer violentaron de manera coordinada la reja exterior, rompieron los candados y destrozaron el vidrio de la ventana delantera para ganar acceso al salón comercial. Los dos atacantes que ingresaron al local intentaron ocultar sus rostros utilizando gorras, suéteres y capuchas.





En pocos minutos, los ladrones se apoderaron de una gran cantidad de mercadería y herramientas pesadas. El denunciante detalló el faltante de un corta pernos marca Wordk, cuatro rollos de cables de distintos milímetros, 11 baldes de albañil, latas de pintura, cajas de herramientas, insumos de construcción como cemento y yeso en bolsas, cuatro rollos de tubos corrugados, una pava eléctrica, 30 rejas de ventilación de diferentes medidas y hasta un dispositivo Posnet color violeta de la firma Naranja X.



Tras la denuncia, el caso recayó en la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) N° 07, a cargo del Dr. Pablo Daniel Sosa, quien caratuló la causa inicialmente como "Supuesto Robo Simple" y ordenó las pericias fotográficas correspondientes en la escena.



Gracias a la nitidez de las filmaciones aportadas por el comerciante, la Policía inició un urgente trabajo de campo y tareas investigativas por la zona. Debido a la premura del caso, los efectivos lograron localizar a las pocas horas a dos de los presuntos autores, identificados como Lugo y Núñez. En el procedimiento, las fuerzas de seguridad lograron recuperar gran parte de los elementos sustraídos.



Al ser notificado de los resultados de las detenciones y el recupero de los materiales, el fiscal Dr. Sosa impartió la directiva inmediata de que ambos ciudadanos permanezcan en calidad de aprehendidos a disposición de la Justicia, mientras continúa la búsqueda de la tercera integrante de la banda.