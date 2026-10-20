Causa EXEN: ordenaron liberar a cinco imputados y dictaron la falta de mérito

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dejó sin efecto los procesamientos con prisión preventiva de cinco personas investigadas por presunto lavado de activos en una causa vinculada a la cadena de gimnasios EXEN y la concesionaria Clinis Automotores.

La decisión alcanzó a Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Jorge César Alberto Vargas y Mauro Emmanuel Lugo Heim, cuyas defensas habían presentado recursos de apelación contra los procesamientos.

Los jueces consideraron que, con los elementos reunidos hasta el momento, no se encuentra suficientemente acreditado el origen ilícito de los fondos investigados.

Sin embargo, aclararon que la pesquisa debe continuar para profundizar las medidas destinadas a establecer la procedencia de los bienes.

La investigación continuará

Además de resolver la situación de los cinco imputados, la Cámara rechazó la apelación presentada por el representante del Ministerio Público Fiscal y confirmó la falta de mérito que ya había sido dispuesta para Yamil Gabriel Gane y Raquel Edith Bohacek.

La resolución también determinó que, por el momento, se mantengan las medidas cautelares sobre los bienes que fueron ordenadas durante la etapa de instrucción. Su continuidad será evaluada a partir de los resultados de las pruebas pendientes.

Por otra parte, el tribunal dispuso verificar la situación procesal de las personas detenidas para concretar la libertad de aquellas que estén a disposición exclusiva de esta causa, siempre que no exista otra orden judicial que lo impida.

De esta manera, la investigación por presunto lavado de activos seguirá abierta, mientras se avanza en la producción de nuevas pruebas para esclarecer el origen de los bienes bajo análisis.