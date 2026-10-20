Cayó la declaración de Gustavo Vera en el juicio por Loan

El presidente de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, que se involucró en el caso Loan en ancas de la hipótesis de la trata, finalmente no será tenido en cuenta como testigo en el juicio por la sustracción y el ocultamiento del niño de la localidad correntina de 9 de Julio.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes determinó este martes desistir del testimonio de Vera, que estaba previsto para este jueves, luego de que uno de los defensores en el proceso revelara que el dirigente está denunciado en una causa conexa.

Vera en noviembre de 2024, a cinco meses de que se produjera la desaparición de Loan, había sido denunciado en la Fiscalía Federal de Goya por el abogado Sebastián Pardo, en orden al presunto delito de falso testimonio, entre otros, tras presentarse a declarar como testigo en el juzgado federal atendido por Cristina Pozzer Penzo, que orienta el caso.

Ahora, ese expediente se encuentra en la Cámara Federal de Apelaciones y el defensor oficial Leandro Adrián Maceri -que defiende al supuesto integrante de la Fundación Dupuy Pablo Noguera- le pidió al tribunal que haga caer el testimonio de Vera por el antecedente judicial que lo complica.

En ese sentido, los jueces pidieron a la instancia donde se encuentra el expediente contra Vera que de modo urgente remitan las actuaciones al estrado que actualmente juzga la sustracción y el ocultamiento del niño.

ENCUBRIMIENTO Y PEDIDO DE DETENCIÓN

Gustavo Vera -quien desempeñó un cargo en la gestión presidencial de Alberto Fernández- quedó en a mira de diversas partes vinculadas al proceso judicial por Loan, luego de una declaración endeble que, según trasciende de la denuncia de Sebastián Pardo, fue formulada sobre la base de información que recibía del abogado Fernando Burlando y de la supuesta integrante de la fundación Dupuy (e imputada por presunto entorpecimiento) Elizabeth Cutaia.

Tanto es así, que la propia querella se puso al frente de las acciones contra Vera. Es decir, los abogados que representan a la familia de Loan impulsaron acciones para corroborar si el dirigente de La Alameda cometió un hecho de encubrimiento o algún delito que pudiera desviar o entorpecer la investigación.

HIPÓTESIS DE TRATA

En el camino al esclarecimiento del caso Loan la hipótesis de la trata fue investigada largamente por la Justicia Federal, al punto de que en este caso permanece activa la procuraduría nacional especializada en trata, Protex. Sin embargo, en primera instancia, fue descartada esa teoría.

Así lo determinó la jueza Pozzer Penzo, que cerró ese capítulo de la investigación y sobreseyó a los 8 implicados en la supuesta trama de trata.

Se trata de Carlos Pérez, Victoria Caillava, Laudelina Peña, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, el comisario Walter Maciel y el policía retirado, Francisco Amado Méndez.

Ese segmento de la causa se encuentra actualmente en instancia de apelación por impulso del Ministerio Público Fiscal, con lo que se espera una definición de la Cámara Federal de Corrientes.

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