Demoraron a seis personas por el traslado ilegal de un vacuno en Corrientes

Un control del Puesto Caminero Nº 1, en el cruce de las rutas provinciales 40 y 85, terminó con seis hombres aprehendidos y un ternero secuestrado. El animal era transportado vivo en la caja de una Toyota Hilux, atado de sus extremidades, sin señal visible y sin documentación que permitiera acreditar su propiedad o procedencia.





En la camioneta viajaban Eduardo Oscar Aguirre, Orlando Antonio Ascona, Nahuel Matías Insaurralde, Miguel Francisco Piedrabuena, Juan Carlos Maidana y Edgardo Oscar Rodríguez.



Por disposición del fiscal Rural y Ambiental Dr. Humberto Cabral, todos fueron trasladados a la Unidad para ser notificados de su aprehensión, mientras que la camioneta, el acoplado y el bovino quedaron secuestrados.



La causa fue iniciada por supuesta infracción al artículo 206 del Código Penal.