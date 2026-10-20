Cayó "Koki" en Corrientes: lo filmaron robando una moto y dos bicicletas

Un delincuente identificado como G. Adrián Ezequiel, alias "Koki", fue detenido en Corrientes tras haber sido captado por cámaras de seguridad mientras robaba una motocicleta y dos bicicletas de una vivienda en el Barrio Jardín. Personal de la Comisaría Novena Urbana desplegó un operativo cerrojo que permitió su captura y la recuperación total de los bienes robados.





El hecho comenzó a investigarse luego de la denuncia radicada por la víctima, identificada como H. Mauricio, quien detalló que el robo ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en su domicilio de la calle Los Tulipanes, según constató con las filmaciones de las cámaras de seguridad de su propiedad, donde se observaba la secuencia delictiva y el rostro del autor.





Con los datos del sospechoso, un conocido delincuente de la zona apodado "Koki", se dispuso un operativo policial para rastrear los lugares que el sospechoso solía frecuentar. Debido a la premura del caso, se sumaron al procedimiento efectivos de las comisaría 17° y 24°, en un rápido despliegue interjurisdiccional.





Finalmente, lograron interceptar y demorar a "Koki" con la totalidad de los elementos denunciados, una motocicleta Yamaha Crypton de 110 cc, una bicicleta rodado 29, marca SLP, y otra bicicleta rodado 29, también de la marca SLP, color negra con detalles en rosado y celeste.



Tras el éxito del operativo, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes, y tanto el detenido como los vehículos recuperados quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), que determinará la situación legal del imputado en las próximas horas.