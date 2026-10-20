Acceso a Itatí: hallaron dos ladrillos de marihuana oculta en la maleza

A la vera de la Ruta Provincial 20 de acceso a la localidad de Itatí, la Policía halló oculta entre la maleza una bolsa dentro de la cual habían dos panes de marihuana, cuyo pesaje total arrojó 1.446 kilogramos.





Fue un procedimiento realizado por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, de Ensenada Grande durante tareas de vigilancia cuando divisaron un bulto sospechoso: una bolsa plástica de color amarillo oculta entre los pastizales a la vera del camino.



Al verificar en su interior se encontraron con dos paquetes rectangulares prensados, cuyas características morfológicas y de embalaje coincidían con las utilizadas habitualmente para el tráfico de estupefacientes.





En una comunicación telefónica con la fiscalía federal de turno, a cargo de la Dra. Perborell impartió las directivas para proceder al secuestro preventivo de la sustancia bajo las actas de rigor.



En el lugar se realizaron los correspondientes test químicos orientativos de campo, los cuales arrojaron resultado positivo para cannabis sativa (marihuana), confirmando un peso definitivo de 1.446 gramos.



Tras finalizar las tareas periciales en la ruta, todo el material estupefaciente fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se dio inicio a las actuaciones legales por infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737.



