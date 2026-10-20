Corrientes: fueron sorprendidos en pleno robo de limones en una plantación

Tras el aviso de la dueña de una quinta, la Policía Rural de Bella Vista demoró a dos hombres que fueron sorprendidos con bolsas de limones que eran recolectadas de manera delictiva de una plantación de la zona.



La mujer alertó de que varias personas habían ingresado sin permiso a su chacra para sacar los cítricos que cargaban de manera impune en una camioneta que estacionaron cerca del lugar.





Los efectivos al llegar encontraron una Ford F-100 con cajones y bolsas llenas de fruta, y en el lugar demoraron a Lucas Omar Reyes y Sergio Gastón Matto quienes no pudieron justificar su accionar, según informó la Policía.



La propietaria advirtió a los efectivos que una tercere persona logró escapar al notar la llegada de los uniformados.



Dentro de la quinta también encontraron más canastas y bolsas con limones que habrían sido recolectados por los sospechosos.



Todo fue secuestrado preventivamente y, por disposición del fiscal Dr. Ramón Alfredo Muth, los dos hombres fueron aprehendidos en flagrancia.



La causa quedó caratulada como supuesta violación de domicilio, daño simple y tentativa de hurto calificado por escalamiento.