Operativo interprovincial: hallaron en Misiones un rodado con pedido de secuestro

La Policía de Corrientes informó que el lunes recuperó en la provincia de Misiones una camioneta denunciada como robada en territorio correntino.

El operativo se realizó mediante un trabajo conjunto entre la Comisaría Primera de Santo Tomé y la Policía de Oberá (Misiones).

El procedimiento tuvo lugar en la vecina provincia, tras el resultado positivo, el rodado ya se encuentra en territorio correntino.

Investigación y despliegue interprovincial

Las tareas de inteligencia permitieron ubicar el vehículo en la provincia de Misiones, donde intervinieron personal de la dependencia de Santo Tomé con sus pares de Oberá, dando con el paradero del rodado vinculado a una causa en investigación.

El hallazgo se concretó tras dar cumplimiento formal a un exhorto en la vecina provincia. El vehículo recuperado fue puesto bajo resguardo a disposición de la Justicia.

Tras la recuperación, el rodado fue trasladado hacia la Comisaría de Distrito Primera de Santo Tomé, donde se continúan con las diligencias de rigor.