Ordenaron dos nuevas detenciones en el caso de Nancy Godoy

La Justicia de Corrientes ordenó este martes a última hora la detención de otras dos personas en el marco de la investigación abierta por la desaparición de la docente Nancy Estela Godoy, en Esquina.

Los nuevos detenidos son la mujer que la vio por última vez, Rosa Leguizamón, y su pareja, Nahuel Rojas, sospechados de encubrimiento agravado.

Así lo determinó la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, a cargo de los fiscales Javier Mosquera y Andrea González, en la noche de este martes, luego de que los imputados prestaran declaración.

Con estas detenciones suman tres los implicados en el caso que permanecen a disposición de la Justicia, luego de que desde lunes se determinara la prisión de Ernesto Ezequiel Bordón, quien permanece en la alcaidía de la Comisaría Primera de la ciudad de Esquina.

Bordón, quien habría manifestado que Nancy Godoy fue víctima de un crimen, fue allanado y demorado el fin de semana, pero su versión no pudo ser corroborada con lo cual su aprehensión se convirtió en detención.

A su vez, Rosa Leguizamón, quien se desempeña en la estancia El Curupí en cuyo predio se encuentra la Escuela 626 donde Nancy dictaba clases y era vicerrectora suplente, había sido trasladada a los tribunales de Esquina durante el mediodía de este martes para prestar declaración.

En simultáneo, la familia de la víctima mantuvo un encuentro con las autoridades intervinientes, donde recibieron la noticia de que se suman a la búsqueda fuerzas federales, con la Gendarmería Nacional como primer aporte.