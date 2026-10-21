Rescataron a 11 perros tras un operativo en un barrio de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el martes rescató 11 perros en condiciones de peligro en la ciudad Capital.

El operativo fue realizado de manera conjunta por personal de la Comisaría XVII Urbana y de la Dirección de Protección Animal de la Municipalidad de Corrientes en un domicilio del barrio Molina Punta.

La dueña de la vivienda entregó voluntariamente los animales al no poder costear su alimentación y atención veterinaria.

Intervención en el domicilio y entrega voluntaria

La intervención se realizó luego de que personal del área de Protección Animal notificara a la fuerza policial sobre la presencia de animales en estado de vulnerabilidad en una vivienda ubicada en la intersección de las calles San Sebastián y Santo Tomé.

Al llegar la comisión policial, la propietaria del inmueble explicó que atravesaba serias complicaciones económicas que le impedían brindarles alimento y cuidados básicos de salud.

De esta manera, la mujer cedió de manera voluntaria la custodia de 11 canes: dos ejemplares adultos y nueve cachorros de aproximadamente un mes de vida.

Resguardo y atención médica municipal

Tras concretarse la entrega, los ejemplares fueron puestos bajo la tutela de los organismos competentes. Los 11 perros fueron trasladados inicialmente a la sede de la dependencia policial jurisdiccional.

Posteriormente quedaron formalmente a disposición de la Dirección de Protección Animal de la comuna capitalina para recibir evaluación veterinaria, resguardo y alojamiento adecuado.