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OPERATIVO ANTIDROGAS

Cayeron tres personas por narcomenudeo en Corrientes: secuestraron cocaína y efectivo

El allanamiento se realizó en una casa ubicada entre las calles Caá Cuazú y Colón de la localidad de Lavalle.

Por El Litoral

Miércoles, 21 de octubre de 2026 a las 13:04

Tres personas fueron detenidas en Lavalle durante un allanamiento por narcomenudeo, en el que la Policía de Corrientes secuestró cocaína, $655.000 y otros elementos de interés para la investigación. El procedimiento se realizó en una casa ubicada cerca de las calles Caá Cuazú y Colón.

Secuestros y detenidos

Durante el operativo, los policías encontraron más de 20 envoltorios con una sustancia blanquecina, que luego de los análisis se confirmó que se trataba de cocaína.

Además, también se incautó una balanza de precisión, tijeras, bolsas de polietileno, seis celulares, una computadora portátil y una motocicleta.

Por el caso, detuvieron a un hombre y dos mujeres, todos mayores de edad. El procedimiento estuvo a cargo de la Comisaría de Lavalle, con la colaboración de la División GTO de Goya y en coordinación con la fiscalía.

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