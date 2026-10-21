Corrientes: se conoció la última carta de Nancy Godoy antes de su desaparición

Nancy Estela Godoy, la docente rural que está desaparecida desde octubre en Corrientes, había escrito una carta de puño y letra en la que describió el estado de abandono de la Escuela Rural N.° 626, ubicada en el paraje El Malezal.

El documento, fechado el 15 de agosto, da cuenta de las condiciones en las que encontró el edificio cuando comenzó a trabajar allí y se convirtió en un elemento de interés en la investigación sobre su paradero.

En la carta, Godoy denunció que la escuela estaba “totalmente abandonada”, sucia y “con insectos de todo tipo”.

También señaló que los inodoros estaban llenos de tierra y que una madre de dos alumnos la ayudó con las tareas de limpieza, que le demandaron dos días para dejar el lugar “más o menos habitable”.

La carta de Nancy Godoy: falta de agua y registros escolares

La docente también advirtió sobre la falta de agua potable, una de las dificultades que enfrentaba en el establecimiento. Godoy dejó constancia de que no había encontrado registros escolares desde 2024. A eso se sumaron los relatos de padres y vecinos, quienes le habrían contado que el docente anterior llevaba entre dos y tres años sin dar clases.

Godoy había llegado a la escuela unos dos meses antes de su desaparición y, según el relato difundido, se ocupó de limpiar y acondicionar el edificio para que los alumnos pudieran asistir a clases.

La información también señala que Godoy habría tenido que alojarse durante varias noches en la casa de Rosa Leguizamón, por indicación de la dueña de la estancia donde trabajaba la mujer.

Leguizamón es una de las personas que declaró en la causa y sus testimonios quedaron bajo análisis por presuntas contradicciones.

Cómo avanza la investigación por la desaparición de Nancy Godoy

Godoy, de 52 años, desapareció después de dirigirse a la escuela rural donde trabajaba. Su familia perdió el contacto con ella el 7 de octubre y la búsqueda continúa en el departamento de Esquina.

En el marco de la investigación, el fiscal Javier Mosquera ordenó la detención de Ernesto Ezequiel Bordón por falso testimonio, aunque la medida no implica una imputación por la desaparición de la docente.

Los investigadores también secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas durante un allanamiento en la vivienda de Bordón.

Los elementos serán sometidos a pericias para determinar si las manchas corresponden a sangre y establecer si pueden aportar información relevante para la causa.

TN