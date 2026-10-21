Un automóvil que partió de Corrientes se prendió fuego en la Autovía 14

A la altura del Km 324 ½. de la Autovía "José Gervasio Artigas" de la Ruta Nacional 14, un automóvil se prendió fuego y por fortuna su único ocupante logró salir a tiempo.



Bomberos Voluntarios de Chajarí se trasladaron con urgencia y constataron del incendio de un Volkswagen Suran, color blanco, conducido por un hombre de 45 años domiciliado en San Vicente, Provincia de Buenos Aires.



El cofer relató a las autoridades que había partido horas antes de la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá, con destino a Buenos Aires y al advertir desperfectos mecánicos redujo la velocidad.



Posteriormente el auto empezó a quemarse pero logró salir antes que las llamas cobraran fuerza.