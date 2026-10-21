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ENTRE RIOS

Un automóvil que partió de Corrientes se prendió fuego en la Autovía 14

El incendio destruyó un vehículo procedente de Curuzú Cuatiá que viajaba hacia Buenos Aires
 

Por El Litoral

Miércoles, 21 de octubre de 2026 a las 17:42

A la altura del Km 324 ½. de la Autovía "José Gervasio Artigas" de la Ruta Nacional 14, un automóvil se prendió fuego y por fortuna su único ocupante logró salir a tiempo.

Bomberos Voluntarios de Chajarí se trasladaron con urgencia y constataron del incendio de un Volkswagen Suran, color blanco, conducido por un hombre de 45 años domiciliado en San Vicente, Provincia de Buenos Aires.

El cofer relató a las autoridades que había partido horas antes de la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá, con destino a Buenos Aires y al advertir desperfectos mecánicos redujo la velocidad.

Posteriormente el auto empezó a quemarse pero logró salir antes que las llamas cobraran fuerza.

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