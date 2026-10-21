Corrientes: encontraron una campera de Nancy Godoy en la casa de la vecina detenida

La Justicia encontró ropa de Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes , durante un allanamiento en la casa de Rosa Leguizamón, una de las últimas detenidas en la investigación.

Según se pudo saber, se trataría de una campera y de una ojota. Los hijos de Godoy todavía tienen que identificar las pertenencias para validarlas como prueba.

es vecina de la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal y quedó arrestada el martes en la noche junto a su pareja,en la causa por presunto encubrimiento agravado. Sin embargo, el hallazgo se produjo en otra propiedad de la mujer, ubicada en la localidad de Sauce.

En las últimas horas, se conoció una carta de Godoy en la que describió el estado de abandono de la escuela rural en la que trabajaba. El documento, que data del 15 de agosto, da cuenta de las condiciones en las que encontró el edificio cuando comenzó a trabajar allí.

Godoy había llegado a la escuela unos dos meses antes de su desaparición y, según el relato difundido, se ocupó de limpiar y acondicionar el edificio para que los alumnos pudieran asistir a clases.

En ese sentido, la carta pasó a ser un elemento de interés para la investigación porque en ella la docente contó que habría tenido que alojarse durante varias noches en la casa de Leguizamón, por indicación de la dueña de la estancia donde trabajaba la mujer.

La mujer era una de las personas que había tenido contacto con la maestra antes de que se perdiera su rastro y, según la investigación, fue quien la vio por última vez.

Quiénes son los nuevos detenidos por la desaparición de Nancy Godoy

Leguizamón es vecina del establecimiento educativo donde Nancy trabajaba como directora suplente y fue una de las primeras personas que dio aviso de que la docente no estaba en el lugar.

Además, grabó un video en el que mostró que algunas pertenencias de Godoy permanecían dentro de la escuela. Entre ellas había prendas de vestir y un equipo de mate, elementos que la familia considera relevantes para reconstruir qué pasó con la mujer.

La citación de la testigo se produjo luego de que la Fiscalía detectara contradicciones en sus declaraciones. Ahora, tanto ella como su pareja quedaron alcanzados por las nuevas órdenes de detención, bajo la sospecha de encubrimiento agravado.

Ninguno de los dos testimonios permitieron aclarar con precisión cuándo Rosa vio a Nancy por última vez. La mujer sostuvo que después se fue con su familia a Sauce y que le había avisado a la docente que estaría fuera de la zona. Dijo que tenía previsto regresar antes, pero que finalmente volvió el miércoles siguiente.

La causa ya tiene tres personas detenidas. Además de Leguizamón y Rojas, está preso Ernesto Ezequiel Bordón, investigado por falso testimonio. La Justicia busca reconstruir los últimos movimientos de la docente y determinar qué ocurrió antes de que se perdiera su rastro.

TN