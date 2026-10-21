Eze Monzón y Miguelito Bejarano: otras enigmáticas desapareciones de Esquina

La ciudad de Esquina, tiene otros antecedentes de personas desaparecidas sin resolución final de la Justicia ya que nunca más aparecieron sus cuerpos. El caso de Nanci Estela Godoy la docente de 52 años del paraje El Malezal que ahora atrae a atención de los medios de comunicación de todo el país se suma a hechos que por el momento están impunes de personas perdidas en esas mismas latitudes.



Para los más memoriosos el 25 de enero de 1998 Miguel Ángel Bejarano (de 9 años) se alejó hacia la zona del Río Corriente después de discutir con su hermano y después de eso, su rastro se esfumó.



La causa acumuló más de 3.500 fojas, pasó por dos jueces distintos y tuvo varios sospechosos detenidos quienes luego recobraron la libertad ante la falta de evidencias concretas. En la actualidad el caso está impune y "Miguelito" que ahora tendría 19 años sigue desaparecido.





En la misma ciudad, y nuevamente en el mes de enero sucedió otro hecho que aún está pendiente de resolución. Durante la madrugada del domingo 5 del primer mes del 2025 Ezequiel Monzón de 29 años fue visto con vida por última vez. Un turista entrerriano, alojado con su familia en una cabaña dijo haber visto a una persona cerca del muelle conocido como “El Paraíso Escondido”.



Las características físicas brindadas por el observador fueron, para la Justicia, coincidentes con Monzón. El testigo relató que cerca de las 2.30 regresó al lugar que alquilaba y junto al muelle observó a lo lejos metido en el agua del canal del Rio Corriente a una persona que "decía cosas incoherentes, como que alucinaba hablar con otro”, pero “no había nadie más en el lugar”.



Los días posteriores se realizaron búsquedas por agua y tierra que resultaron infructuosas y hoy a 1 año y 10 meses de ese suceso, todo está como entonces, sin pistas ni rastros.



