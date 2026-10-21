Buscan a un acusado de violación que desapareció en Corrientes

Desde el 14 de octubre último, nada se sabe de Elían González Gómez de 33 años, un exconvicto que estuvo recluido en Goya, y que cual gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria en casa de sus padres en las afueras de Empedrado.



La Policía Rural de esa localidad se sumó ahora a la búsqueda del hombre con rastrillajes en distintas áreas, junto al personal de la Comisaría de Distrito.





Durante varias horas recorrieron a caballo y a pie al establecimiento rural “San Higinio”, incluyendo zonas de difícil acceso, pero hasta el momento, la búsqueda arrojó resultados negativos, precisaron.





Se trata de una persona considerada peligrosa ya que la Justicia le habría concedido el beneficio de la prisión domiciliara en casa de sus padres situada a la vera de la Ruta Nacional 12, jurisdicción de Empedrado.



Está imputado en una causa de abuso sexual con acceso carnal a una niña que sería de su entorno familiar quien estuvo detenido por el hecho en la ciudad de Goya.