Docente de Corrientes fue imputado por delitos sexuales, aunque seguirá libre

El abogado Ignacio Karam que defiende al docente de la localidad de Carlos Pellegrini, Luis Coutiño confirmó que su cliente fue imputado este miércoles en cinco calificaciones legales, entre ellas abuso de autoridad, lesiones leves y posibles delitos de naturaleza sexual.



Luego de la audiencia de coerción celebrada en la Ciudad Judicial de Mercedes el letrado celebró ante el medio local Impacto Corrientes que el acusado permanecerá en libertad mientras dure todo el proceso judicial, bajo medidas restrictivas.

IMPACTO CORRIENTES





Al ser consultado sobre los cargos, Karam explicó que "una imputación supone la vinculación formal de una persona con una investigación fiscal" y aclaró que "no equivale a una condena ni determina por sí sola la responsabilidad penal".





El abogado evitó brindar mayores detalles sobre los hechos investigados, al señalar que la presencia de niños y la situación de sus familias exigen un tratamiento prudente y respetuoso.





La causa continuará su curso para determinar las circunstancias de los hechos denunciados y establecer si existen elementos suficientes para avanzar en las distintas hipótesis delictivas.