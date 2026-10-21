El exintendente de 9 de Julio pagó a los falsos Dupuy por pericias que no se hicieron

Hugo Sebastián Ynsaurralde fue intendente de la localidad de 9 de Julio cuando Loan Danilo Peña desapareció. A dos años y cuatro meses aquel suceso, declaró en el juicio seguido a 17 personas por la sustracción pero también por el presunto entorpecimiento de la investigación y dejó revelaciones que pusieron en estado de alerta a un grupo de sospechosos.

La Municipalidad de 9 de Julio, según precisó Ynsaurralde en su testimonio de este miércoles, desembolsó una cifra estimada de entre 2,5 millones y 2,8 millones de pesos en aportes al grupo de 9 personas supuestamente integrantes de la Fundación Dupuy a las que se acopló "El Americano" Nicolás Soria.

Ese monto está conformado, dijo el exintendente, por una transferencia y un cheque por un total de 1,8 millón de pesos y otros gastos, como los del alojamiento del contingente en el hotel "Despertar del Iberá" en el que estimó que se gastaron ehtre 600 y 700 mil pesos.

¿Cómo fue respaldado el gasto en las cuentas municipales? Con una factura emitida por Elizabeth Cutaia, la abogada que forma parte de ese grupo de presuntos integrantes de la Fundación Dupuy.

¿Qué dice esa factura? Los conceptos incluidos fueron "pericias" e "informes periciales", según se encargó de leer Ynsaurralde en plena audiencia, munido de una carpeta con docuemntal donde se encontraba ese comprobante emitido por Cutaia.

"¿Usted vio esas pericias o recibió esos informes?" le preguntó el fiscal Carlos Schaefer al exjefe comunal, que solo pudo responder negativamente.

La situación abierta por los fondos del municipio que absorvió el grupo de foráneos que llegó y alojó en el hotel de 9 de Julio a las primas y otros familiares menores de edad de Loan, configura en la acusación el supuesto delito de estafa calificada por defraudación a la administración pública con el cual vinieron requeridos al juicio, entre otros cargos penales.

No obstante, en su defensa afirman a través de sus abogados haber recibido los importes porque el jefe comunal les ofreció ayuda, algo que el propio Ynsaurralde admitió. Y asimismo, porque se ocuparon de "contener" y ofrecer asistencia a las personas vulnerables del entorno de Loan lo que, insisten, demandó erogaciones que el grupo no podía sostener.

Y por otra parte, subrayaron a través del interrogatorio al exintendente, que al hotel también fueron por iniciativa suya y que no se trató de un pedido efectuado por los supuestos integrantes de la fundación Dupuy.

Quien conectó a el intendente con el grupo en el que se encuentra Cutaia así como Alan Cañete, fue el periodista Alejandro Pueblas, que se comunicó telefónicamente para ponerlos en contacto, tras lo cual mantuvieron conversaciones y un encuentro personal.

"Camila (Núñez) y Macarena (Peña) estaban aterradas"; "me pareció que podían colaborar"; "dieron contención y acompañamiento", fueron algunas de las frases con las que fundamentó Ynsaurralde haber abiertos las puertas a los bonaerenses, aunque reconoció que no corroboró si pertenecían efectivamente a la asociación civil conducida por el abuelo de Lucio.

Vale señalar, los supuestos integrantes de la fundación Dupuy que acompañaron a Cañete y Cutaia eran Pablo Noguera, la abogada Delfina Taborda y su pareja, Leonardo Rubio, Valeria Patricia López, Verónica Machuca Yunis, Gabriel Núñez y el psicólogo tucumano Esteban Federico Rossi Colombo, a quienes se acopló Soria.

"ME PIDIÓ QUE EN TODO MOMENTO NOMBRE AL ESTUDIO C&C"

Otra de las testigos que declaró este miércoles en el Tribunal Oral Federal de Corrientes fue la abogada de Goya Mónica Méndez, quien a través de un mensaje privado en Instagram se contactó con Cutaia para ponerse a disposición y colaborar con el grupo.

La abogada Mónica Méndez al declarar este miércoles, pidió disculpas.

Así fue que, dijo. se incorporó a una serie de momentos en los que maniobró con el entorno de Loan el grupo de foráneos, pero que -admitió- abandonó a los pocos días porque no coincidía con la forma de trabajar.

Entre las situaciones con las que no coincidió, dijo, se encontraba la falta de definición del rol que le tocaría ocupar en la distribución de tareas, entre las cuales asumió que debía hacerse cargo de atender a los medios de prensa que les requerían respuestas.

"Tenía que contestar cosas de las que no tenía idea", mencionó Méndez y destacó: "Cañete me dijo que en todo momento mencione al estudio C&C (Cañete y Cutaia), y a la fundación Dupuy".

Asimismo, admitió haber pronunciado ante los medios de prensa de alcance nacional que el caso se trataba de un rapto y venta del niño, que hubo trata y que en algún momento (cuando Macarena se ofreció a declarar) confió en decir "estamos cerca de encontrar a Loan".

"Pedí un millón de disculpas a los medios por haberlo dicho", reflexionó la abogada que, al ser interrogada por Schaefer, también aceptó que podía "pedir disculpas a la familia de Loan" por lo que el fiscal consideró algo "grave", con lo cual la profesional coincidió.