Corrientes: un hombre murió al ser golpeado por un árbol mientras trabajaba en una chacra

Un hombre de 40 años murió en la localidad correntina de San Carlos tras ser golpeado por un árbol mientras realizaba tareas de desmonte. El hecho ocurrió el lunes, alrededor de las 7.30, en una zona rural cerca de la Ruta Provincial 34.

La víctima murió en el lugar

Según fuentes policiales, al momento del hecho, el hombre trabajaba junto con otras personas en el corte de eucaliptos secos. Fue ahí que uno de los árboles se habría partido durante la caída e impactó contra la cabeza de la víctima, quien murió en el lugar antes de la llegada de emergencias.

De esta manera, cuando el personal de salud acudió al lugar constató la muerte y la Comisaría de San Carlos inició actuaciones para establecer las circunstancias y determinar cómo ocurrió el accidente.



