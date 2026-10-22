La Corte Suprema dejó firme la responsabilidad penal del agresor de un playero correntino

El caso del playero correntino agredido en 2021 en Buenos Aires dio un giro el miércoles luego que la Corte Suprema dejara firme la responsabilidad penal de su agresor.

Arturo López, oriundo de Curuzú Cuatiá, trabajaba en un estacionamiento al momento en que fue golpeado por un menor de 17 años tras una discusión. Producto del golpe, López cayó al suelo y sufrió una grave lesión neuronal, mientras que el joven estuvo prófugo durante cinco meses después del hecho.

Fallo de la Corte Suprema y situación procesal

Cinco años después, el máximo tribunal de la Nación desestimó el recurso presentado por la defensa del acusado y dejó firme su responsabilidad por lesiones gravísimas contra el trabajador correntino. No obstante, los tribunales porteños aún deben resolver el monto final de la condena y si la cumplirá en prisión o en suspenso.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para rechazar de manera in limine el planteo de la defensa.

De esta manera, la resolución dejó firme el encuadre por lesiones gravísimas dictado en 2022 y ratificado por el Tribunal Superior de Justicia porteño.

Pero la decisión no fija la pena definitiva. Tras la revocación de la condena original de 4 años y 6 meses por considerar que correspondía una sanción en suspenso, la jueza Laura de Marinis otorgó la libertad condicional con tobillera electrónica, pasando por esta condición apenas un año y medio detenido.

El ataque en Monserrat y el estado del correntino

El hecho ocurrió en la Capital Federal el 19 de noviembre de 2021, en un estacionamiento de la calle Moreno al 800, lugar donde López trabajaba como playero.

En ese momento, Arturo tenía 66 años y empezó su jornada laboral como todos los días, cuando una familia fue a retirar su vehículo marca BMW.

Una discusión surgió luego de que el propietario del rodado detectara una rayadura en la pintura, acusando a López de haberla hecho. Sin aviso y de forma violenta, Carlos Manuel A. golpeó a López, provocando una caída que le cambió la vida.

Durante el hecho, el agresor tenía 17 años y permaneció prófugo durante cinco meses. Recién en abril de 2022 se entregó para ser juzgado bajo el régimen penal juvenil.

Por otro lado, la víctima permaneció un año y medio internada y actualmente padece afasia, epilepsia, severas dificultades motrices y del habla, requiriendo asistencia médica constante sin posibilidades de recuperación total.