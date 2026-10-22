"Es un milagro que esté viva", dijo la conductora a quien le cayó un árbol en Corrientes

Un impresionante incidente ocurrió en Corrientes, cuando en la mañana de este jueves un árbol de gran tamaño cayó sobre un vehículo en movimiento. La suerte corrió del lado de la conductora, pues pudo salir por sus propios medios sin lesiones.

El Litoral estuvo presente en el lugar de los hechos y pudo hablar con Jimena León, la conductora del vehículo aplastado. La damnificada relató que al momento del suceso, buscaba un lugar para estacionar, pues debía concurrir a un evento de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste que se desarrolla en el Salón Gran Paraná del Hotel Turismo.

"Es un milagro que esté viva"

Jimena León manejaba esta mañana sobre calle 9 de Julio, entre Misiones y Chaco, en busca de un estacionamiento alrededor del Parque Camba Cuá.

Este jueves dio inicio el Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina, en el Hotel Turismo, donde a Jimena contó que "me había contratado para que esté en un sector, en un stand del congreso".

Es por eso que manejaba un automóvil marca Mercedes Benz, modelo C200, en busca de un lugar para estacionar. En ese momento, un árbol de gran porte cayó sobre el vehículo.

La conductora contó que no vio ninguna señal de que el árbol estuviera por caer: "así como está ahora, que no corre una gota de viento, es como que estaba hoy también o sea, no es que algo que se podía esperar", comentó aún sorprendida.

Las imágenes recogidas por El Litoral muestran que el auto quedó bajo las grandes ramas del árbol, siendo aplastado gran parte del chasis, con excepción del asiento del conductor.

Al respecto, Jimena dijo que "pude salir por mis medios por suerte", y agregó que "me ayudaron obviamente a salir porque como quedó completamente atrapado, me hicieron un lugar en la parte de atrás del vehículo del lado derecho y pude salir por ahí"; haciendo mención al personal de la Guardia Urbana que estaba apostado en el lugar.

Sobre su suerte, la mujer describió que "el único sector que quedó sin estar completamente aplastado fue del lado del conductor. Porque después del lado de atrás y adelante, un completo desastre realmente", y reflexionó diciendo que "es un milagro que esté viva".

Detalles del incidente

La caída del árbol no solo provocó daños en el vehículo de Jimena, sino que afectó al tendido de cables del parque Camba Cua y aplastó un banco de cemento.

En el lugar trabajan la Guardia Urbana, Policía de Corrientes, Bomberos Voluntarios y personal de la Dpec para asegurar el sitio.

Al momento de la redacción de este artículo, Jimena León ya había sido revisada por el personal de emergencias, constatando que no sufrió lesiones, solamente un gran susto. En tanto que los Bomberos Voluntarios usan motosierras para cortar los troncos y ramas para liberar el auto y posteriormente normalizar el tránsito sobre calle 9 de Julio.