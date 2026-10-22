Prefectura asistió a una mujer autoevacuada por las inundaciones en Paso de la Patria

En el marco del operativo de asistencia por la crecida de los ríos, personal de la Prefectura Naval Argentina brindó asistencia a una mujer de nacionalidad argentina que se encontraba autoevacuada en la zona costera de la ciudad correntina de Paso de la Patria.

El procedimiento se concretó durante una patrulla fluvial desarrollada entre los kilómetros 1243 y 1238 del río Paraná, instancia en la cual los efectivos detectaron la situación de vulnerabilidad y receptaron el requerimiento urgente de provisión de agua potable y artículos alimentarios.

Ante la demanda relevada en territorio, la fuerza federal canalizó de inmediato el pedido de ayuda a través de la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio, área que coordinó la entrega de los elementos solicitados para ser distribuidos al día siguiente.

Operativos preventivos en la cuenca

Estas tareas de asistencia y control fluvial se llevan a cabo en estricto cumplimiento del Plan de Coordinación Cuenca del Plata 2026-2027, un programa impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación que cuenta con la intervención directa de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente de la cartera ministerial.

Las fuerzas de seguridad mantienen los patrullajes preventivos en toda la región ribereña ante el impacto sostenido del fenómeno hídrico que afecta a distintos municipios correntinos.