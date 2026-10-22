Corrientes: decomisaron 220 kilos de pescados ilegales en plena venta

Cerca de las Cuatro Bocas de Saladas secuestraron 220 kilos de pescados y un vehículo, por un valor estimado en $21 millones durante un operativo conjunto llevado a cabo por efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y fiscalizadores de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia.





El procedimiento se concretó sobre la Ruta Provincial 27 durante recorridas de prevención, las patrullas conjuntas divisaron movimientos sospechosos de dos vehículos que permanecían a la vera del camino en un claro intercambio comercial.



Al proceder a la requisa de una camioneta Renault Kangoo, oriunda de la localidad de Saladas, las autoridades descubrieron la millonaria carga de especies ictícolas, cuya venta se halla prohibida por leyes provinciales, según precisaron.



Fuentes de la investigación detallaron del decomiso total de 30 dorados, 9 bogas y 5 surubíes, ejemplares que eran acopiados y trasladados sin ningún tipo de precinto legal, cupo habilitado ni las condiciones de refrigeración e higiene sanitarias exigidas para el consumo humano.





En el caso intervinieron de manera coordinada los delegados de Fauna de las dependencias de Sauce y de Bella Vista de la Dirección de Recursos Naturales.



De acuerdo con un peritaje, el aforo de la camioneta secuestrada se estimó en $18 millones, mientras que el valor de mercado de las piezas de pescado incautadas asciende a los $3 millones.



Tanto el vehículo utilitario como las especies secuestradas, que representan un golpe de $21 millones al mercado ilegal, quedaron alojados y a disposición de la Justicia en la base de la Prefectura Naval de Bella Vista. Las autoridades notificaron al involucrado oriundo de Saladas, que quedó supeditado a la causa por infracción a las leyes de protección de la fauna íctica provincial.