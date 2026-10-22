Un hombre con antecedentes fue detenido tras amenazar a vecinos en Corrientes

En San Luis del Palmar desarticularon una seguidilla de hechos de violencia urbana que mantenía en vilo a los vecinos del barrio 184 Viviendas, luego que efectivos de la Comisaría local allanaran la casa del sospechoso que cuenta con con antecedentes judiciales, el cual amedrentaba a los transeúntes que pasaban por el frente de su propiedad.



El operativo se desplegó luego de una investigación iniciada a raíz de reiteradas denuncias por amenazas y con las pruebas recolectadas, la Unidad Fiscal en turno gestionó la orden de registro para la finca del sospechoso.





En el domicilio, lograron el secuestro de las armas blancas utilizadas para intimidar a los peatones así como un arma de fuego de fabricación casera, conocida en la jerga delictiva como "tumbera".



Debido a la peligrosidad del armamento hallado, las autoridades presumen que el sospechoso podría estar vinculado a otros ilícitos graves en la zona.





Por disposición de la Fiscalía interviniente, el propietario de la vivienda quedó inmediatamente demorado y se iniciaron actuaciones prevencionales por la tenencia de arma casera. En el lugar se continuaron realizando las diligencias de rigor para determinar el alcance de sus antecedentes en el fuero local.