Exagente penitenciario con frondoso prontuario fue detenido por robo en Corrientes

Un episodio delictivo tuvo lugar en la madrugada de este jueves en el barrio Antártida Argentina de la Capital correntina, cuando un exagente penitenciario, quien a pesar de contar con un extenso historial criminal gozaba de libertad, fue detenido junto a una mujer tras ser sorprendidos robando elementos del interior de un vehículo estacionado, aprovechando las condiciones climáticas adversas.



El hecho se registró alrededor de las 1:40 en la calle Luis Braille, entre la avenida Chacabuco y la calle Reconquista, detallaron fuentes policiales.



Según informaron, los delincuentes aprovecharon la intensa lluvia que caía sobre la ciudad para pasar inadvertidos y tras acercarse a un Volkswagen Gol Power, violentaron una de las ventanillas traseras y sustrajeron el kit de seguridad reglamentario del automóvil, el cual contenía una baliza triangular y un chaleco refractario verde.



La maniobra fue advertida rápidamente, lo que activó una alerta radial por parte del personal de la Comisaría 19° Urbana y junto móviles del Comando de Patrullas desplegaron un operativo cerrojo en las inmediaciones.



A los pocos minutos, lograron localizar a la pareja sospechosa en la intersección de Almirante Brown y Colombia, en jurisdicción del barrio Belgrano, quienes fueron identificados como Virginia B. e Iglesias Alegre B., alias "El Colo". Al momento de la requisa, los uniformados hallaron en su poder los elementos robados, los cuales fueron reconocidos y reclamados por el damnificado.



La detención de "El Colo" causó indignación en las fuerzas de seguridad, dado su pasado como miembro del servicio penitenciario y sus conocidos antecedentes en el fuero penal. Por disposición de la Fiscalía en turno, ambos sospechosos quedaron formalmente aprehendidos y se les inició una causa penal caratulada como "supuesto robo simple".