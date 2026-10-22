Desaparición de Nancy Godoy: detuvieron a otros dos peones rurales y ya son cinco los sospechosos

Otros dos peones rurales fueron detenidos por la desaparición de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes. Con estas medidas, ya son cinco los sospechosos, mientras la fiscalía profundiza la línea investigativa de un posible femicidio.

Cinco detenidos

Los nuevos detenidos son peones de la estancia El Curupí y fueron identificados como Zarza y Sandoval. Uno de ellos habría estado cerca de la Escuela Rural N° 626 el viernes 9 de octubre, un dato que, según la investigación, ahora lo coloca como el principal sospechoso.

Los otros detenidos son Rosa Leguizamón, su pareja Nahuel Rojas y el peón rural Ezequiel Bordón. En paralelo, la Justicia liberó a Joaquín Leguizamón, hermano de Rosa, quien prestó declaración ayer en Esquina

La búsqueda de la docente continúa mientras se analizan las pruebas para establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades. La investigación mantiene abiertas distintas hipótesis sobre el destino de Godoy y los fiscales avanzan en la posibilidad de las imputaciones por femicidio.

Encontraron ropa de Godoy en los allanamientos

Durante uno de los últimos allanamientos, se encontró ropa de la maestra desaparecida en una casa de Rosa Leguizamón. La sospechosa vive con su pareja (ambos detenidos por encubrimiento) cerca de la Escuela Rural N° 626 del paraje El Maleza, pero el hallazgo se dio en una propiedad de la localidad de Sauce.

Además, también se conoció una carta de Godoy en la que denunció el abandono de la escuela rural en la que trabajaba. El documento es del 15 de agosto y describe las condiciones en las que encontró el edificio cuando comenzó a trabajar dos meses antes de desaparecer.

Según trascendió, Godoy se ocupó de limpiar y preparar el edificio para que los alumnos pudieran asistir a clases. Sin embargo, otro dato de interés para la investigación, es que en la carta la docente explicó que se tuvo que quedar varias noches en la casa de Leguizamón, quien fue de las primeras personas que dio aviso de la desaparición.



