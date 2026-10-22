Corrientes: rescataron a un tatú mulita desorientado en la zona urbana

La Policía de Corrientes informó que el miércoles rescató a un animal silvestre que apareció en la zona urbana de la ciudad capital.

Personal policial que patrullaba por la avenida Costanera y Carlos Pellegrini cuando intervino para proteger a un ejemplar de tatú mulita rodeado por un grupo de transeúntes.

Hallazgo y maniobra de resguardo

El procedimiento se realizó durante los patrullajes nocturnos de rutina en inmediaciones de la ribera correntina, pasadas las 21:30 en el cruce de avenida Costanera y calle Carlos Pellegrini.

Los efectivos notaron a un grupo de personas en el lugar y detectaron la presencia del animal silvestre desorientado.

Ante tal situación, actuaron de inmediato para garantizar la integridad física del espécimen, logrando atraparlo de manera segura luego de que intentara ocultarse o escapar.

Custodia preventiva y posterior liberación

El ejemplar fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera Urbana para brindarle resguardo primario y evitar cuadros de estrés.

Tras el rescate, se dio aviso al Centro de Conservación Aguará, organismo que se hará cargo del examen sanitario del animal y su posterior reubicación en un entorno natural propicio.