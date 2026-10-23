Allanamiento en Corrientes: secuestraron cocaína y detuvieron a tres hombres

Un allanamiento en el barrio San Marcelo de Corrientes terminó con el secuestro de 170 dosis de cocaína y la demora de tres hombres. El procedimiento se realizó ayer, en el marco de una investigación por presunta venta de drogas.

El operativo tuvo lugar en una casa ubicada entre las calles Verona y Sánchez de Bustamante. En el despliegue de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado se encontró una sustancia blanquecina que dio positivo por cocaína en un test orientativo.

Durante el procedimiento, los policías también secuestraron tres teléfonos celulares y $636.650 en efectivo. Los elementos quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.



Las tres personas demoradas fueron trasladadas a la dependencia policial, donde continuaron las actuaciones correspondientes bajo intervención de la unidad fiscal.