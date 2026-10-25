Corrientes: detienen a un grupo de jóvenes que arrojaban piedras a las viviendas

La Policía de Corrientes informó que este domingo detuvo a un grupo jovenes en ciudad capital, quienes arrojaban piedras hacia diversas viviendas. La mayoría eran menores de edad y ya fueron restituidos a sus tutores.

Durante un patrullaje nocturno, personal del Grim V sorprendió a un grupo de personas atacando frentes de viviendas. Entre los involucrados hay una joven de 18 años y seis menores, quienes fueron trasladados a la Comisaría VII Urbana.

Intervención policial y persecución

El procedimiento se desplegó durante las recorridas preventivas de la madrugada de este domingo, alrededor 1:20, cuando el móvil C-843 del Grim V detectó el hecho en la esquina de Villavicencio y Cruz del Sur.

Los efectivos sorprendieron a un grupo numeroso arrojando proyectiles hacia las fachadas de los inmuebles particulares del sector.

Al notar la presencia policial, los implicados escaparon a pie hacia diferentes direcciones, pero fueron alcanzados y reducidos a los pocos metros.

Identificación de los demorados y actuaciones legales

Los implicados carecían de documentación personal al momento del operativo. Se identificó a una joven de 18 años junto a seis menores de edad, de entre 14 y 17 años, con domicilio en los barrios Quilmes, Pampa y áreas linderas.

Para evitar daños materiales y resguardar la seguridad de la zona, el grupo fue derivado a la sede de la Comisaría VII Urbana.

Los menores quedaron a resguardo en la dependencia a la espera de la citación e intervención de sus respectivos tutores.