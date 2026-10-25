Corrientes: secuestran 120 kilos de carne proveniente de una faena ilegal

La Policía de Corrientes informó que el sábado secuestró 120 kilos de carne en la localidad de Gobernador Virasoro, provenientes de una faena ilegal. Por el caso quedaron involucradas cuatro personas.

Personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica interceptó a cuatro personas que se desplazaban en dos motocicletas por un camino rural.

Además de la carne de faena reciente, se incautaron herramientas de corte, quedando los tres mayores de edad aprehendidos a disposición de la Justicia.

Interceptación en zona rural y descarte de bulto

El procedimiento se concretó durante las tareas de patrullaje preventivo en el interior provincial. La patrulla de la Seguridad Rural y Ecológica interceptó la marcha de dos motocicletas ocupadas por tres hombres adultos y un menor de edad.

Al advertir la presencia policial, los motociclistas intentaron desprenderse de un bulto arrojándolo al margen del camino.

Tras verificar la bolsa descartada, los efectivos hallaron aproximadamente 120 kilos de producto cárnico vacuno con signos de haber sido faenado recientemente.

Secuestro de herramientas y situación judicial

Tras no poder acreditar la procedencia de los cortes, se ordenó la incautación del cargamento, cuchillos, machetes, linternas y diversas herramientas habitualmente utilizadas en tareas de faena.

En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal en turno, ordenando la aprehensión de los tres hombres mayores de edad y el secuestro preventivo de todos los elementos involucrados.