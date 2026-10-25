Un correntino despistó con su camioneta en una ruta de Misiones

Dos personas sufrieron un accidente sobre Ruta Nacional 12 en un tramo que atraviesa la provincia de Misiones, cuando la camioneta que abordaban perdió el control y despistó. Uno de los involucrados es un correntino.

Despistes tras atravesar un espejo de agua

El hecho ocurrió sobre RN 12, en cercanías de la localidad misionera de Jardín América, cuando una camioneta Dodge Ram perdió el control al atravesar un espejo de agua sobre la calzada.

Quien conducía era un correntino de 47 años, identificado como Elvio R., quien iba acompañado por una mujer de 24 años, identificada como Fátima Lucía M., proveniente de la localidad misionera de Garupá.

Tras perder el control del rodado, se produjo el despiste hacia un terreno bajo.

Los ocupantes del vehículo debieron ser asistidos por el personal de emergencias que llegó al lugar de los hechos.

Tras la evaluación médica fueron derivados al hospital local de Jardín América, donde quedaron bajo observación.

En tanto que en el lugar, efectivos de la Unidad Regional IX (Misiones) realizaron los peritajes correspondientes y las diligencias del caso.