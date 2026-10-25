Recuperaron una yegua robada en Molina Punta

La Policía de Corrientes informó este domingo que recuperó una yegua denunciada como robada durante un procedimiento realizado el sábado en el barrio Molina Punta de la capital correntina.

Efectivos llegaron hasta un domicilio del barrio Molina Punta, donde fueron atendidos por Hilario Vallejos. El hombre confirmó que tenía en su poder una yegua de pelaje overo y, al conocer el motivo de la intervención policial, manifestó que la había adquirido de buena fe.

Ante esa situación, expresó su voluntad de entregar el animal y los efectivos formalizaron el acta de entrega voluntaria. Luego, trasladaron a la yegua hasta las instalaciones de la dependencia policial.

El dueño reconoció a la yegua

Tras consultar con la fiscal de turno, Lucrecia Troia Quirch, se dispuso realizar el reconocimiento del animal por parte del denunciante.

José R. reconoció a la yegua como de su propiedad y, en cumplimiento de las directivas de la Fiscalía, el animal fue entregado a su dueño.