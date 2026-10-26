Corrientes: un ladrón fue retenido por vecinos tras intentar robar

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a un ladrón en la ciudad Capital, quien momentos antes había robado en un domicilio y fue retenido por los vecinos.

Personal de la Comisaría VI Urbana intervino tras un aviso del 911. Un hombre fue retenido por el propietario del inmueble invadido y ocasionales transeúntes luego de ingresar a robar un electrodoméstico.

El intento de robo y la intervención vecinal

El episodio se registró en la madrugada del domingo 25, alrededor de las 02, cuando un llamado al Sistema Integral de Seguridad 911 movilizó personal policial tras una alerta por un robo en proceso.

Un sujeto logró ingresar al patio de un domicilio, ubicado en el cruce de J.V. Pampín y pasaje French, tras saltar las rejas de seguridad, apoderándose de un ventilador de pie.

El damnificado advirtió la maniobra a tiempo y persiguió al intruso, logrando interceptarlo con el apoyo directo de dos transeúntes que pasaban por el lugar.

Accionar policial y diligencias de rigor

La intervención de la fuerza pública cerró el procedimiento con el traslado del implicado.

Los efectivos de la Comisaría VI Urbana llegaron rápidamente a la escena tras el llamado de emergencia y aseguraron el perímetro.

El sujeto involucrado resultó ser un hombre de 25 años de edad, quien fue identificado y detenido en el momento.

El demorado y lo recuperado fueron trasladados a la dependencia policial, donde se realizaron las diligencias de rigor.