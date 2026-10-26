Corrientes: secuestraron más de 362 dosis de cocaína en un operativo

La Policía de Corrientes informó que el domingo secuestro cientos de dosis de droga en ciudad Capital, la cual fue arrojada por un sospechoso a bordo de una motocicleta.

Personal de la Comisaría XIIX Urbana secuestró un bulto con 362 dosis de cocaína que fue arrojado por un motociclista al percatarse de la presencia patrullera.

Las pruebas de campo de Drogas Peligrosas confirmaron el tipo de sustancia.

Patrullaje preventivo, maniobra evasiva y hallazgo

El procedimiento se realizó alrededor de las 06 del domingo 25 en la zona del Pasaje Verona, donde agentes advirtieron la presencia de un hombre a bordo de una moto, quien aceleró al divisar a la patrulla y arrojó una bolsa a la calle para facilitar su escape.

Al revisar el paquete abandonado, la comisión policial halló cientos de envoltorios con una sustancia blanquecina acondicionada para el menudeo.

Pruebas químicas y actuaciones judiciales

Integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado realizaron la prueba orientativa de campo, arrojando resultado positivo para cocaína en un total de 362 dosis.

La Unidad Fiscal de investigación en turno dispuso el secuestro formal del estupefaciente y la apertura de las actuaciones de oficio.

Las actuaciones se tramitan bajo los términos de la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737 en la sede de la dependencia policial interviniente.