Corrientes: amenazaba a peatones, fue allanado y demorado con un arma de fuego casera

La Policía de Corrientes informó que detuvo a una persona en la localidad de San Luis del Palmar, tras ejecutar una orden de allanamiento. Además, se secuestraron armas blancas y una arma de fuego de fabricación casera.

El procedimiento se ejecutó en una vivienda del barrio 184 Viviendas luego de investigar episodios de amenazas contra transeúntes.

Origen de la causa e investigación judicial

La investigación comenzó a raíz de múltiples episodios en los que un sujeto amedrentaba a vecinos y peatones que transitaban cerca de su finca.

La vivienda apuntada se encuentra emplazada en el barrio 184 Viviendas de la localidad de San Luis del Palmar.

La comisaría reunió los elementos probatorios en colaboración con la Unidad Fiscal en turno para solicitar el registro domiciliario.

Allanamiento, elementos secuestrados y detención

El registro del domicilio derivó en el hallazgo de armamento de confección artesanal. Durante la inspección de los ambientes se confiscaron diversas armas blancas que habrían sido exhibidas para amedrentar a los vecinos.

Los efectivos localizaron e incautaron una estructura metálica adaptada como arma de fuego de fabricación casera, conocida como "tumbera".

El dueño de la casa quedó demorado y trasladado a la dependencia policial, quedando todo lo secuestrado bajo la órbita de las autoridades judiciales correspondientes.