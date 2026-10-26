Corrientes: allanaron la vivienda de un hombre acusado de disparar contra las mascotas de sus vecinos

Un operativo policial realizado en la ciudad correntina de Esquina culminó con el allanamiento del domicilio de un hombre denunciado por efectuar disparos de arma contra las mascotas de sus vecinos.

La actuación judicial y policial se puso en marcha a partir de una alerta presentada por una organización protectora de animales ante la Policía Rural y Ecológica.

Tomó intervención en la causa el fiscal de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos con competencia rural, Luciano Bordón, quien tras evaluar las evidencias iniciales solicitó la correspondiente orden de registro domiciliario para la vivienda del sospechoso.

El mandamiento judicial se ejecutó de manera positiva en una finca situada sobre la calle Los Lirios, propiedad de Rubén Núñez.

Durante la inspección de la propiedad, el personal policial procedió al secuestro preventivo de un arma de aire comprimido junto con una cantidad no precisada de balines y proyectiles.

Peritajes técnicos y prosecución de la causa

De la medida judicial participaron efectivos especializados de la policía provincial y un médico veterinario, quienes llevaron adelante las constataciones clínicas sobre los animales presuntamente agredidos, registros fotográficos del armamento e inspecciones oculares en la escena.

La investigación continúa su curso bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal para determinar el grado de responsabilidad penal del acusado y encuadrar las actuaciones en el marco de las leyes de protección animal y actos de crueldad contra los animales vigentes en el ordenamiento penal.