Recuperaron dos motos robadas en Paso de la Patria

La Policía de Corrientes informó este lunes que recuperaron dos motocicletas que registraban denuncias por robo y pedido secuestro.

El procedimiento se inició tras la denuncia por el robo de una Honda Titan 150 cc. A partir de distintas tareas investigativas y rastrillajes realizados en la localidad, los policías encontraron el rodado en la intersección de calle Rioja y avenida Los Inmigrantes.

Durante el operativo, también hallaron una motocicleta marca Gilera. Tras las averiguaciones correspondientes, constataron que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo solicitado por la Comisaría Novena Urbana de Corrientes capital.

Finalmente, ambos rodados fueron trasladados a la dependencia policial, donde se continuaron con los trámites correspondientes.